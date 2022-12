Een trap tegen het hoofd in nachtelijk Nijmegen: hij wilde niet maar deed het toch

Bij gevaar kiest een mens uit grofweg twee mogelijkheden, is de theorie: vluchten of vechten. Maar hoe maak je zo’n keuze als je na een paar biertjes met een vriendin terechtkomt in een nachtelijke ruzie in een verlaten straat?

Dat is wat er ongeveer gebeurde, op die zaterdagavond in oktober 2021 in Nijmegen, toen vijf mensen betrokken raakten bij een vechtpartij in de Karrengas. Hoe die precies ontstond is niet duidelijk, maar het eindigt met een zaak in de rechtbank in Zutphen.