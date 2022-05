Een tweede Michelinster voor Nijmeegs vegetarisch restaurant, hoe bijzonder is dat? ‘Wordt nu internationaal bekend’

Ten eerste: wat is De Nieuwe Winkel voor restaurant?

,,Wat het restaurant bijzonder maakt zijn de ingrediënten die gebruikt worden, maar ook hoe die door chef-kok Emile van der Staak bereid worden. Hij kookt botanisch en het restaurant is grotendeels veganistisch.



Dat past bij de missie van Van der Staak, koken zonder vlees is volgens hem de enige manier om de planeet te redden. Dat doet hij onder meer door gebruik te maken van een voedselbos in Groesbeek.”