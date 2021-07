Een van de duurste appartementen van Nederland te koop aan de Waal in Nijmegen, prijskaartje: 8,5 miljoen euro

Column Marcel Rözer Ik had van Hubert de Grote wat meer lef verwacht. Foei dus

17 juli Dinsdag, bij het vallen van de avond zat ik langs de Spiegelwaal. Het strand was al onder water verdwenen en in de lucht stapelde iets duisters zich op. Er werd een bak regen voorspeld, maar over een zondvloed had nog niemand het.