Na acht (!) jaar gaat de glazen lift bij de Oversteek weer werken: is ie nu wel hufter­proof?

NIJMEGEN - Acht jaar heeft het geduurd, maar binnenkort kan het weer: met de lift omhoog om stadsbrug De Oversteek op te komen. De glazen liftkoker bij de brug wordt in ere hersteld en moet over twee weken weer voetgangers en fietsers omhoog of omlaag brengen. Maar is de lift nu wél bestand tegen vandalen?

18 augustus