Eén verdachte aangehouden na schietpartij in Waterstraat in Nijmegen

Dapper Vocasa in seizoensou­ver­tu­re tegen Lycurgus met ruime cijfers onderuit

12 oktober NIJMEGEN – De volleyballers van Vocasa zijn het eredivisieseizoen gestart met een ruime nederlaag. In een sfeervolle Vocasahal in Nijmegen was vice-kampioen Lycurgus met 0-3 (16-25, 21-25, 20-25) te sterk.