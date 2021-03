Eén verdachte van maken kinderporno zit nog vast

Politie houdt vijf verdachten aan bij invallen in Nijmegen, Overasselt en Kleef

7 maart NIJMEGEN - De politie heeft de afgelopen week bij invallen in panden in Nijmegen, Overasselt en Kleef vijf verdachten aangehouden. Naar verluidt werden er vier verdachten aangehouden in Nijmegen en eentje in Overasselt. De verdachten zitten vast. De politie wil niet kwijt waarvan ze verdacht worden.