Een zwemles in Nijmegen? Dan moet je maanden geduld hebben

De dochter van Nijmegenaar Mathijs Noij is een van de wachtenden voor zwemles in het Erica Terpstrabad in Nijmegen-Oost. Ze is 5 en dat is voor veel kinderen het moment om te beginnen met oefenen voor diploma A. Noij: ,,Ze staat al sinds januari ingeschreven, maar is nog steeds niet aan de beurt. We hebben afgelopen week gevraagd hoe lang we nog moeten wachten, maar dat konden ze moeilijk inschatten.”