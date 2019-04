Eend Arthur broedt bij Nijmeegs café Camelot op echte stadskuikens

,,Ze trekt veel bekijks, er komen voortdurend mensen zeggen: er zit een eend in die ton!”, vertelt serveerster Leonie van Dienen. Op hun beurt attendeert het personeel van Camelot terrasbezoekers op de aanwezigheid van Arthur, zodat ze niet tegen het nest aanstoten of hun sigarettenas op haar kop aftikken.



De eend krijgt intussen een luxebehandeling. ,, Af en toe krijgt ze een blaadje sla -brood schijnt niet goed te zijn- en we houden de planten goed nat. Soms is ze ook wel even weg.”



Waarom eigenlijk Arthur? ,,Dat vond mijn collega een leuke naam, maar die had denk ik nog niet door dat het een vrouwtje is. Maar goed, nu is het dus toch Arthur.”