Eerbetoon aan overleden Hans van Delft bij stadion van NEC, condoleanceregister online

vrijdaginterview Helen Blom voelt zich soms rijker dan wie wél kan horen

10:16 NIJMEGEN - Wie met Helen Blom praat, merkt niet of nauwelijks dat ze slecht hoort. Onlangs werd ze, ondanks haar gehoorstoornis, doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Onderwerp: wat is de invloed van een gehoor- of taalstoornis op het lezen van teksten op internet?