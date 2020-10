Eerst een coronasneltest bij de deur en dan de kroeg of het restaurant in: horecabaas heeft plan voor Arnhem en Nijmegen

Facebook blokkeert pagina’s lokale Sinter­klaas­co­mités om foto’s van Zwarte Piet

9 oktober BOXMEER/ NIJMEGEN - Diverse Sinterklaascomités in deze regio kunnen niks meer op hun Facebookpagina kwijt. Zo is de beheerder van ‘Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen’ het recht om berichten te plaatsen verloren en is de pagina ‘Sinterklaas Boxmeer’ helemaal uit de lucht gehaald.