Eerste dag Vierdaagsefeesten iets minder in trek dan vorig jaar: 205.000 bezoekers

Winkeleige­naar woest: Vierdaag­sebar pal voor de deur

13 juli NIJMEGEN - Winkelier Hans Holland van kringloopwinkel Habbekrats is woest. Zijn zaak is bijna niet meer bereikbaar omdat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een levensgrote Vierdaagsebar pal voor zijn winkeldeur is geplaatst. ,,Dit is echt te gek voor woorden. Wij zijn de hele week gewoon open, maar onze klanten moeten zich achter de bar langs wringen om binnen te komen. Dit is buiten alle fatsoensnormen om.”