Eerste dag weer winkelen, en de Action puilt al uit

videoNIJMEGEN - Tien minuten de tijd om inkopen te doen bij de Action: een beetje krap is het wel. Toch is de gemiddelde klant maar wat blij om weer te winkelen. ,,Fijn dat dit weer kan. Ik stond echt te springen om weer naar de Action te gaan.”

De studente moest nodig naar de bekende budgetwinkel. Ze was in december net verhuisd naar een nieuwe studentenkamer, vlak voordat de winkels noodgedwongen dicht gingen. Daardoor mist ze nog allerlei keukenspullen, die ze woensdagochtend komt kopen bij de zaak aan de Graafseweg in Nijmegen.

‘Alsof je een prijs hebt gewonnen’

,,Bestek, waterglazen, vershoudbakjes, een wasrek: ik heb echt nog veel nodig", vertelt ze voordat ze de winkel binnengaat. Of ze het gaat redden in de korte tijd, weet ze nog niet. ,,Van een vriendin die al eerder vandaag is geweest, hoorde ik dat het wel krap is. Het is een beetje het gevoel alsof je een prijs hebt gewonnen en gratis mag winkelen.”

Door het principe van winkelen op afspraak heeft ze slechts tien minuten de tijd om alles uit te zoeken. Volgens Actionmedewerker Kirsten Westenberg (21) is een tijdslot erg gewild. ,,We zitten vandaag al helemaal vol en morgen ook. Bij binnenkomst start er een geluidsfragment. Halverwege het winkelbezoek wordt omgeroepen dat de klant nog maar 5 minuten de tijd heeft. En als minuut 9 is ingegaan, vragen we de klant naar de kassa te komen. Afrekenen kost natuurlijk ook nog even wat tijd”, vertelt ze.

Quote Je moet wel tempo maken natuurlijk. En ik heb best wat spullen nodig. Een paar spullen voor de badkamer nodig, wat pennen, andere kleine dingen

Looproute gemaakt

Niet alleen Jansen, ook andere klanten staan te trappelen om de Action weer binnen te gaan. Zoals leraar Nederlands Furkan (‘liever geen achternaam’). In zijn hoofd heeft hij zelfs al een looproute gemaakt. ,,Je moet wel tempo maken natuurlijk. En ik heb best wat spullen nodig. Een paar dingen voor de badkamer, wat pennen en andere kleine dingen.”

Even daarvoor komt Jansen met een brede lach op haar gezicht de winkel uit. Het is gelukt, binnen de tijd. ,,Ik heb alles wat ik nodig had. Precies op tijd, zonder me te haasten. Ik heb nog best lekker op het gemakje kunnen winkelen.”

Volledig scherm Winkelen op afspraak kan weer bij de Action © DG