Eerste Gambiaan en 25 rolstoelers: Vierdaagse 2018 in cijfers

De Vierdaagse trekt als een kleurrijk peloton rond Nijmegen, maar ook als een grijze golf. 55,8 procent van de deelnemers is ouder dan 50 jaar (geboren in of voor 1967). Drie deelnemers zijn zeer krasse knarren: ze zijn 91 jaar en ouder. Het merendeel van de deelnemers is man: 58 procent tegen 42 procent vrouw. Opmerkelijk is dat alleen in de leeftijdscategorie 41- tot en met 50-jarigen iets meer vrouwen zitten dan mannen; alle andere leeftijdscategorieën kennen duidelijk meer mannelijke deelnemers.