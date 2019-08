Eerste nieuwe Geldmaat in Nijmegen is een feit

De Geldmaat is opvallend geel van kleur en is herkenbaar aan een smiley-achtig symbool. In totaal staan op dit moment 18 geldautomaten in Nijmegen op de planning om de komende tijd omgebouwd te worden. Wanneer dat precies gebeurt, wordt om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt.



Met het vervangen van de geldautomaten per bank door gezamenlijke Geldmaten willen de drie banken het totaal aantal geldautomaten verminderen, terwijl de mogelijkheid om 24 uur per dag geld te pinnen, gelijkt blijft. Op veel plaatsen zijn er nu nog automaten van deze drie banken dicht bij elkaar; daar blijft er dan eentje van over.



Klanten van ABN Amro, ING en Rabobank kunnen bij de Geldmaat hun saldo opvragen en kunnen het maximale bedrag pinnen dat hun bank hen toestaat. Tot nu toe kon dat alleen bij de ‘eigen’ geldautomaat. Klanten van alle andere banken kunnen ook bij de Geldmaat terecht.