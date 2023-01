Eerste Plus-supermarkt opent in Nijmegen, op plek van voormalige Coop in de Hazenkamp

NIJMEGEN - Supermarkt Coop in de Nijmeegse wijk Hazenkamp gaat vanaf woensdag verder als Plus. Het is daarmee de eerste van de acht Coop-filialen in de stad die omgeturnd is tot een Plus-supermarkt.

De twee supermarktketens zijn vorig jaar gefuseerd.

Het betekent dat Coop-filialen in het hele land stapsgewijs worden omgebouwd tot Plus. Vorig jaar waren de eerste tachtig winkels aan de beurt. De komende drie jaar volgen de andere zaken. De wijk Hazenkamp krijgt de primeur in Nijmegen, met de winkel aan de Steenbokstraat.

Broers Wieleman

De voormalige Coop was bijna 35 jaar lang in handen van de broers Hans en Marc Wieleman, die vijf dagen per week in de winkel stonden en bekende gezichten waren in de wijk. Vanwege de fusie droegen zij het beheer van hun zaak afgelopen december al over aan Coop. Een verbouwing zagen zij niet meer zitten.

De van oorsprong Groesbeekse supermarktmanager Roeland Peters, met al achttien jaar Coop-ervaring, heeft de broers opgevolgd. Een ingrijpende verbouwing krijgt het filiaal niet. Sinds afgelopen dinsdag is de supermarkt dicht en woensdag om 09.00 uur gaan de deuren weer open.

Assortiment

,,Het is wel genoeg tijd om het Coop-oranje te veranderen in het groen van Plus”, zegt Peters. ,,Ook mogen klanten straks rekenen op een grotere groente- en fruitafdeling, meer vers assortiment, en een heel nieuw kassapark. Met de introductie van zelfscankassa’s, naast de handscanners waar we in de winkel al mee werkten, zetten we meer in op het winkelgemak van de klant.”

De opening van de supermarkt gaat gepaard met allerlei acties. Zo krijgen de eerste tweehonderd klanten een gratis taart en is er een loterij.

