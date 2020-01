Eerste startbewijzen Vierdaagse vergeven: Via Vierdaagse snel uitverkocht

video Student met nepwapen één dag geschorst, politie is pissig om mislukte schoolop­dracht

16:09 NIJMEGEN - Het bleek een misverstand van jewelste. Terwijl de politie afgelopen donderdag in de veronderstelling verkeerde dat op het ROC in Nijmegen een schietpartij dreigde, bleek in werkelijkheid dat leerlingen scenes uit het populaire computerspel Grand Theft Auto naspeelden. De hoofdrolspelers wijzen nu naar elkaar.