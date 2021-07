Eerste Vierdaagsefeestenbier muzikaal ingeluid door nieuwe Nijmeegse band met bekende namen

Wormenho­tel het summum voor je tuin

19:49 Goed doet de moes- of bloementuin het als de bodem in perfecte conditie is. Een wormenhotel draagt daar op circulaire wijze aan bij. Tobias van Deursen uit Nijmegen bedacht eWoodz, een start-up die kant-en-klare pakketten voor wormenhotels levert.