Eerste zeven relschoppers Gelderse derby vandaag voor politierechter, volg de rechtszaak live

video Honderden mensen proteste­ren tegen woningnood op Plein ‘44 in Nijmegen

NIJMEGEN - Honderden mensen doen zondagmiddag op Plein ‘44 in Nijmegen mee aan een protestactie tegen het woningtekort. Eerder werd hiertegen al gedemonstreerd in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. In Arnhem protesteerden zo’n 300 mensen vorige week zondag op de Markt; in studentenstad Nijmegen, waar het activisme van oudsher dieper geworteld is, verschijnen deze zondag dus aanzienlijk meer actievoerders in het centrum.

31 oktober