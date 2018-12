Eerstedivisionist NEC op sociale media veel populairder dan aartsrivaal Vitesse

In Nijmeegse brievenbus alleen folders met JA-JA sticker

8:48 NIJMEGEN - In Nijmegen mogen vanaf 1 januari 2020 alleen nog reclamefolders in brievenbussen met een JA-JA-sticker. Nijmegen is één van de tien gemeenten in Nederland die op die manier de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk willen terugdringen.