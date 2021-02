Effect vaccinaties hoogbejaarden lijkt zichtbaar: opvallend minder besmette 85-plussers

Column Marcel Rözer Harry vertrok met tegenzin en kwam niet meer terug

20 februari Maandag is het bombardement op onze stad 77 jaar geleden. Wat valt er nog over te zeggen? Bart Janssen schreef de hartverscheurende verhalen op en met De Schommel kregen de omgekomen kinderen een waardig monument. In de documentaire van Ruud den Brok (YouTube) blijft het verhaal van de jonge Harry Hermsen lang hangen.