Eftelinglange rijen voor Harry Potter Experience in Nijmegen: gedoseerde toegang tot bibliotheek

Het plein bij de bibliotheek in het centrum is omgetoverd tot een Harry Potter Experience-locatie, compleet met een bezemsteelrodeo en zwerkbalteam.

Honderden mensen staan in het zonnetje in de rij te wachten voordat de experience om 13.00 uur van start zal gaan . Ze komen van heinde en verre en variëren in leeftijd van jong tot oud. Bij de bezemsteelrodeo buiten groeit de rij wachtenden gestaag. Net als bij de magische Sorteerhoed waarmee leerlingen op Zweinstein worden ingedeeld bij een van de afdelingen Griffoendor, Ravenklauw, Huffelpuf of Zwadderich.

Binnen in de bieb is het volgens een medewerker nog nooit zo druk geweest. Daar kunnen bezoeker zelf snoep maken en zijn diverse Harry Potterworkshops. Behalve de openbare bibliotheek doen ook cultuurhuis LUX en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis mee deze dag.

Wachtenden in de rij vragen zich af of de locatie wel geschikt is om zo veel mensen te ontvangen. Maar in de bibliotheek kunnen gasten aan het begin van de middag nog redelijk uit de voeten ondanks de drukte. Al na drie kwartier moet de organisatie ingrijpen en gaan beveiligers gedoseerd gasten toelaten in het gebouw. Zo moet voorkomen worden dat het te druk wordt binnen.