Eigen huis én zaak op slot na vondst drugs bij 60-jarige kapster: ‘Ik ben heel stom en naïef geweest’

Het gebeurt in Nijmegen enkele tientallen keren per jaar: een bedrijf of woning wordt vergrendeld, omdat er drugs zijn aangetroffen of verhandeld. De burgemeester besluit of dat gebeurt.



Op dit moment speelt zo’n kwestie bij een woning in Dukenburg waar de politie begin april spullen voor een hennepkwekerij aantrof. Het koophuis (!) moet volgens de gemeente Nijmegen voor drie maanden op slot, per 1 juli.



De wanhopige eigenaresse, die een kapsalon aan huis heeft, hoopt sluiting van haar huis en zaak te kunnen voorkomen en stapte naar de rechter.