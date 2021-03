‘Eigen huurder eerst’ gaat niet door in Nijmegen

Het is krap op de sociale huurwoningmarkt. Daar is iedereen in de raad het over eens. Toch stemt de meerderheid woensdagavond tegen het plan ‘Eigen huurder eerst’.



In dit plan wordt 25 procent van de sociale huurwoningen gereserveerd voor eigen inwoners. Dit idee, van het Drutense gemeenteraadslid Claudia Barten, is al aangenomen in Wijchen en Druten. In Nijmegen had raadslid Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu) dit plan overgenomen. Zonder succes. Hij kreeg slechts acht van de 39 raadsleden mee.