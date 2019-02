‘Eigen warmtebedrijf kan Nijmegen verlossen van monopolie Nuon’

NIJMEGEN - Nijmegen zou een eigen, gemeentelijk ‘warmtebedrijf’ kunnen oprichten. Om ervoor te zorgen dat de energie in de stad in de toekomst duurzaam én betaalbaar is voor inwoners. En om de monopoliepositie van Nuon bij het huidige warmtenet te doorbreken.

Dat is de conclusie van adviesbureau Berenschot. Dat onderzocht in opdracht van de gemeente of het haalbaar en noodzakelijk is om zelf mee te doen bij het verder uitbouwen van het ondergrondse warmtenet.



Momenteel verwarmt het warmtenet vooral nog huizen in de Waalsprong en in de nieuwbouw van Waalfront-West (Koningsdaal, Handelskade). Dat gebeurt met restwarmte van afvalverbrander ARN in Weurt. Energiebedrijf Nuon heeft daarin het monopolie en bepaalt de energieprijs. Het warmtenet telt op dit moment ongeveer 7.000 aansluitingen.

Gas in de ban

In 2045 moet zo'n 60 procent van alle Nijmeegse huizen op het warmtenet zijn aangesloten (het streven is tussen de 30.000 en 50.000 huizen). Het gas gaat in de ban.



Als Nijmegen zelf een energiebedrijf opricht dat actief betrokken wordt bij de verdere uitbouw van het warmtenet, heeft dat volgens Berenschot voordelen. Zo is de komt het ondergrondse buizenstelsel dan niet alleen in rendabele gebieden te liggen, maar ook in delen van de stad waar marktpartijen er niet zo veel heil in zien. De winst in het ene gebied kan gebruikt worden als financiering voor het andere. Ook kan de gemeente een rol spelen in de zoektocht naar andere warmtebronnen, zoals aardwarmte.

Belangrijkste wapen