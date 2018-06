Eigenaar van pand waar BMW tegen knalde: 'Er rust een vloek op dit pand'

Het Nijmeegse studentenhuis staat er net twee jaar. Daarvoor was het jarenlang een snackbar. ,,Die is echter drie jaar geleden volledig afgebrand. Wij hebben toen het pand overgenomen en er een appartement van gemaakt voor studenten. En dan rijdt er nu een auto in de gevel. Het lijkt wel of er een vloek rust op dit pand.’’



Veenma is flink geschrokken van het voorval. ,,Van de acht dames die hier wonen is gelukkig niemand gewond geraakt, dus dat is de grootste meevaller. Ook het meubilair is intact gebleven. De muur moet nu gewoon zo snel mogelijk gestut worden om instortingsgevaar te voorkomen.’’