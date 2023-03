Eigenaar winkel Lange Hezelstraat geeft stokje over: 'Ik zoek een waardige vervanger'

indebuurt.nlEdelstenen, wierook, engelenbeeldjes en sieraden: hiervoor kun je in Nijmegen terecht bij de spirituele winkel Spirit in Style. Annie van Geel, de vrouw achter de zaak, verkoopt er met liefde voorwerpen met een betekenis. Toch is het tijd het stokje over te geven. Wie wordt de nieuwe eigenaar?

Ruim elf jaar geleden begon Annie met het verkopen van spirituele spullen. Dat deed ze vier jaar lang in een pand bovenaan de Stikke Hezelstraat. Vanwege de groei aan populariteit, was het noodzaak om naar een grotere ruimte te verhuizen. Zo belandde Spirit in Style in het huidige pand in de Lange Hezelstraat.

Buffet van spirituele cadeautjes

De winkel is een groot buffet van spirituele ‘feel good’ cadeautjes en loopt als een trein. “De vraag groeit nog elkaar jaar en het wordt alsmaar drukker. We hebben in Nijmegen echt een vaste klantenkring.”

Dat is dan ook niet de reden waarom het tijd is voor een nieuwe eigenaar. “Mijn man, die na zijn pensioen mij in de winkel is komen helpen, wordt dit jaar 70. Het wordt tijd om het stokje over te geven, daar zijn we allebei aan toe. Het huidige contract loopt nog twee jaar door, daarna moeten we weer bijtekenen voor vijf jaar. Dat gaan we niet redden.”

Volledig scherm Annie van Geel en haar man. © Annie van Geel.

Een waardige vervanger

Zodoende is Annie op zoek naar een waardige vervanger. “Ik hoop in die twee jaar tijd iemand te vinden die het concept wil overnemen, natuurlijk met de mogelijkheid om er een eigen sausje overheen te gooien. Maar de behoefte aan een spirituele winkel blijkt groot, dus het zou pijnlijk zijn als de winkel uiteindelijk helemaal verdwijnt.”

Geïnteresseerd in de overname?

Ben je geïnteresseerd in het overnemen van Spirit in Style in de Lange Hezelstraat? Neem dan contact op met Annie van Geel via de deze link.

