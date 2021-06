Eigenaren studentenhuizen komen met gigaclaim en eisen tonnen van gemeente Nijmegen

Verleden Leven Tom Covers (1936 - 2021): bekende groothande­laar in stoffen die ook genoeg kansen zag voor een feestje

24 juni Covers, dat was de vorige eeuw een landelijk bekende naam. Vooral bij de vrouwen. Niet in de eerste plaats omdat Tom Covers nou zo’n hartenbreker was. Maar damesbezoek kreeg hij veelvuldig in zijn gerenommeerde familiebedrijf voor ‘damesstoffen en bruidsmode’ aan de Molenstraat in Nijmegen.