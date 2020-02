Eigenaren Tiemstrapand met 80 onbewoonbare appartementen: ‘Nijmegen, koop ons maar uit’

In het voormalige kantoorpand zijn tachtig appartementen gemaakt, maar de gemeente verzet zich tegen de woonbestemming op deze locatie, op de hoek van Wolfskuilseweg en Energieweg.



‘Koop ons maar uit’, zegt advocaat Caren Schipperus nu namens de eigenaren die zich hebben verenigd in Stichting de Wolfskuil. Aanleiding is de uitspraak van de rechtbank in Arnhem, vorige week, in drie procedures tegen de gemeente Nijmegen. Die krijgt een gevoelige tik op de vingers, want in twee procedures krijgt Nijmegen geen gelijk.