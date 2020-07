Eigenlijk had hij vandaag in Tokio moeten zitten, atletenmanager Jos Hermens blijft strijdbaar

Roosje (3) van Nijmeegse boswachter Tim gaat viral op Twitter: ‘Papa, even stoppen. Ik wil dansen’

23 juli Twitter staat voor veel mensen bekend als een plek voor heel veel luide meningen, discussies en haat. Dan is er soms behoefte aan positiviteit. Nijmeegse Boswachter Tim Hogenbosch gooide een tweet van zijn dansende dochter online en die ging in mum van tijd viral. ,,Papa, even stoppen. Ik wil dansen.”