Einde aan jarenlange klokkenstrijd in Lent: ‘Eerst sloeg de klok 12 keer en dan ging nog een soort carillon spelen’

Scooterrij­der gewond naar het ziekenhuis na botsing met bestelbus­je in Nijmegen

11 juni Aan de Paul Krugerstraat in Nijmegen is vrijdagmiddag een scooter achter op een bestelbusje met aanhanger gebotst. Daarbij is de scooterrijder gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.