Einde aan overlast door bromtoon: kapotte Nijmeegse windmolen krijgt nieuwe generator

Sinds eind vorig jaar klagen omwonenden uit Nijmegen-Noord en in de buurtschap Reeth, tussen de A15 en Elst, over dit geluid. Sommigen hadden zelfs slapeloze nachten door de herrie die de kapotte windmolen veroorzaakte.

Het defect was ontstaan doordat de oude generator in de meest oostelijke molen kapot was. Om die te kunnen vervangen door een nieuwe is eerder deze maand de rotor - het gedeelte met de wieken - van de windturbine gehaald. Die rotor terugplaatsen is vanwege de harde wind al wekenlang niet mogelijk. Daarom ligt die nu naast de molen in het gras.