Einde tijdperk: de tippelzone gaat ter ziele, alleen Arnhem blijft nog overeind

Gevel schoenfa­briek Nimco in oude luister hersteld

7:57 Nijmegen - Oude luister op de plek van de lelijke pui. De voormalige schoenfabriek van Nimco in Nijmegen-Oost waar tot begin jaren zeventig nog tweehonderd mensen werkten, is weer in oude luister hersteld. Na een ingrijpende renovatie is de oude fabrieksgevel weer terug in oorspronkelijke staat, de schoorsteen die decennialang verscholen ging door een reclamezuil is weer zichtbaar.