Einde van Nijmeegse tippelzone is in zicht

Problematiek te veel in stand

De gemeenteraad probeerde de sluiting in juli nog van tafel te krijgen. Diverse raadsleden wezen er op dat zorgverleners zoals GGD, IrisZorg en politie ook de tippelzone graag openhouden. Wethouder Visser constateert echter dat het de afgelopen twintig jaar in de tippelzone en bijbehorende huiskamer niet genoeg gelukt is de sekswerkers naar een leven te leiden buiten de prostitutie. ,,Dat werk wordt betaald met WMO-gelden, dat bedoeld is voor herstel. Om mensen beter te maken dus. De tippelzone houdt nu de problematiek te veel in stand”, aldus wethouder Visser.

Hoge risico's, illegaal beroep

De gemeente constateert dat de vrouwen vaak in ‘kommervolle persoonlijke omstandigheden’ hun diensten aanbieden, met ‘hoge risico’s voor hun gezondheid, lichamelijk welbevinden en veiligheid’. Bovendien blijven ze een beroep uitoefenen dat in feite illegaal is.



In de tippelzone staan nu nog veertien straatsekswerkers officieel geregistreerd, die dus in bezit zijn van een speciaal pasje. Visser: ,,We gaan ze op een andere manier helpen. We bekijken of ze eruit kunnen komen en hoe. We richten ons dan op wonen, veiligheid en gezondheid.”



De wethouder en de rest van het gemeentebestuur erkennen echter ook dat er successen zijn geboekt in de tippelzone. Ze wijzen op plekken voor Beschermd Wonen die zijn gerealiseerd met een vervolg in zelfstandig wonen.



Dat succes wil de gemeente verder uitbouwen. Dan gaat het niet alleen om goede huisvesting, maar ook om vervangend werk. ,,We kijken daarbij naar andere steden die het al eerder hebben gedaan. Wat helpt wel en wat niet?", legt Visser uit.