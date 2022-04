Einde voor groot mountainbike-evenement in Nijmegen: ‘Op deze manier gaat het niet meer’

Nederlands kampioen e-bike Jeroen van Eck overtuigt in Spanje

BARCELONA/LEUTH - Jeroen van Eck won afgelopen weekeinde in Barcelona een manche in de World E-bike Series. Het succes in de ‘wereldbeker’ van deze nieuwe discipline in het mountainbiken biedt volgens de coureur uit Leuth mogelijkheden voor volgend jaar.

9 oktober