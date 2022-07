Einde voor Vierdaagsevuurwerk in zicht, alternatief nu nog te duur: ‘Voelen ons er ongemakkelijk bij’

Lasers zijn ‘absoluut geen alterna­tief’ voor vuurwerk tijdens Vierdaagse­fees­ten

NIJMEGEN - Een lasershow is totaal geen alternatief voor een vuurwerkshow. Dat zeggen ondernemers die actief zijn in beide branches. De Partij voor de Dieren ziet, uit milieuoverwegingen, het liefst dat de vuurwerkshow tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten verdwijnt. Raadslid Michelle van Doorn ziet daar graag een lasershow voor in de plaats.

