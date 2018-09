Eindelijk definitief geschrapt als katholiek

Toeval of niet, maar daags vóórdat bisschop Eijk in deze krant bezorgd zegt dat de kerken leeglopen, wandel ik met mijn vrouw Annelies naar de brievenbus, een stapel enveloppen onder de arm.



Gericht aan parochies, bisdom, RK-ledenadministratie en stichting Sila (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie), met de mededeling dat wij geen lid meer willen zijn van dit instituut.



De hoeveelheid brieven is wellicht overdreven, maar gevoed door wantrouwen willen we zeker weten dat we in geen enkel register nog als katholiek vermeld blijven.



Eén voor één glijden de enveloppen door de gleuf, een weloverwogen handeling.