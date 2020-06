Eindelijk een legaal coronafeestje: ‘stoelendance’ in Doornroosje

Social D(ist)ancing heette het eerste dance-event dat Doornroosje in maanden weer hield. Honderden kaartjes waren er verkocht voor staande dansfeestje, toen de horecaregels plots voorschreven dat je in een zaal alleen maar mocht zítten. Tientallen mensen leverden daarop hun kaartje à 10 euro weer in, maar misten zo wel een onuitwisbare herinnering aan de coronatijd.

Stuiteren op de kont

Want wie wel kwam, maakte het beste van het zittend dansen op de plaats. Knikkend met het hoofd, of bij de vetste beats stuiterend op hun kont en wild zwaaiend met de armen, was bij vrijwel iedereen een grote grijns niet van het gezicht te vegen. ‘Kijk ons nou’, was de boodschap die met blikken rondom werd doorgegeven.



De mini-dancefeestjes met lokale deejays, die normaal ook op dance-avonden als Planet Rose, Orbot en WTF draaien, zijn een ludiek onderzoekje naar wat er nog wél kan binnen de coronaregels. Maar ze laten ook zien dat het eigenlijk gekkenwerk is om op deze manier wat te organiseren, vinden ze bij Doornroosje. De opbrengst van het evenement gaat naar de acht deelnemende deejays.