Eindelijk geen coronaregels en volop zon: was deze zomer een ‘droomseizoen’ voor de Nijmeegse horeca?

Man (42) die eigen moeder mishandel­de hoort slechtst mogelijke straf geëist worden: ‘Ik had 'n pammetje op’

NIJMEGEN - Voor het mishandelen van zijn moeder in Nijmegen en vier winkeldiefstallen, deels met geweld, is tegen een 42-jarige Nijmeegse veelpleger bij de rechtbank in Zutphen de ISD-maatregel geëist. Het is uitgerekend de enige straf die de man níet wil: ,,Gevangenisstraf, oké. Ik wil ook wel een behandeling met reclasseringstoezicht, maar geen ISD”.

14 september