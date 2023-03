Eindelijk kan familie weer met gehandicapte Amber (16) de deur uit: ‘Een bevrijding’

Theo en Vera van Apeldoorn, de ouders van de gehandicapte Amber, deden in januari hun verhaal aan De Gelderlander. Amber heeft al sinds haar geboorte een verstandelijke beperking en autisme, en kreeg vorig jaar een kwaadaardige hersentumor. Nu is ze blind en kan ze niet meer lopen.

Het gezin raakte aan huis gekluisterd, want een rolstoelbus werd niet door de gemeente vergoed en deze zelf betalen was onmogelijk. Het voertuig was hun grootste wens: eindelijk zouden ze weer op pad kunnen.

Lichtpuntje

De familie zette een crowdfunding op en haalde al snel duizenden euro’s op. Toch werd het streefbedrag voor een nieuwe bus, maar liefst 40.000 euro, niet behaald.

Vera en Amber van Apeldoorn halen hun nieuwe bus op.

Maar er was een lichtpuntje. „Waar de gemeente eerst ‘nee’ zei tegen het vergoeden van de aanpassingskosten van de bus, werd dat toch ‘ja’”, vertelt vader Theo van Apeldoorn. „Als we een tweedehands bus zouden kopen die niet ouder dan zeven jaar was, tenminste.”

Daar ging de familie dus naar op zoek. En ze vonden ’m. Voor 31.000 euro. Met het geld van de gemeente, de crowdfunding en een lening bij familie kregen ze het bedrag bij elkaar.

‘Droomuitje’ nog op de planning

Eind februari mocht het gezin hun nieuwe voertuig komen ophalen. „Het is echt geweldig”, zegt Theo. „We zijn al meerdere keren bij familie op visite geweest en zijn naar Duitsland gereden. Het is zo leuk voor Amber. Voor ons allemaal is het een bevrijding.”

Het ‘droomuitje’ – een dag naar zee – is er nog niet geweest. „Maar hopelijk kunnen we binnenkort alsnog gaan.”

