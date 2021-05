Eindelijk lente: gratis water terwijl je wacht op een plekje op het drukke terras

De zoveelste wilde staking: de emmer is mudvol bij Hys­ter-Ya­le én andere metaalbe­drij­ven

27 mei NIJMEGEN Het was bedoeld als een ludieke actie. Maar het mondde uit in een wilde staking van 1,5 dag. Het niet komen opdagen van een uitgenodigd directielid van Hyster-Yale schoot werknemers van de heftruck-producent in Nijmegen in het verkeerde keelgat.