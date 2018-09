Eindelijk onderscheiding Waalcrosser voor Roy Hanna (101)

Water uit Lentse Plas gepompt om singels Waalsprong bij te vullen

7:01 NIJMEGEN - Het water in de singels in de Nijmeegse nieuwbouwwijk Waalsprong is in korte tijd een eind gezakt. Door de historisch lage waterstand in de Waal kunnen de gemalen geen rivierwater meer in de Lentse singels pompen. Tijdelijke pompen moeten dit oplossen.