Eindelijk weer naar school, maar er mag bijna niks

video Isis (11) uit Nijmegen is jongste vrouwelij­ke dj die meedoet aan wereldre­cord­po­ging: ‘Best wel heel vet’

31 mei NIJMEGEN/ALPHEN - Ze is de allerjongste vrouwelijke dj die een poging doet om in The Guinness Book of Records te komen met een nonstop dj marathon van maar liefst één week. Dj Isis Fokker uit Nijmegen mocht zondagochtend een uur aan de knoppen draaien in Alphen aan de Rijn. ,,Ik was wel heel zenuwachtig.’’