Elaya (10) bracht de bal naar het stadion in de traumahelikopter: een onvergetelijke dag

In het ziekenhuis liggen, ver weg van vriendjes en vriendinnetjes, is moeilijk. ,,Het is helemáál niet leuk”, zei de jonge Elaya na zijn spectaculaire entree in het Goffertstadion. ,,Maar in de kindvriendelijke kamer is het veel gezelliger. Veel leuker. Daar zet ik me voor in, als ambassadeur het kinderziekenhuis.”