‘Electorale prietpraat’ van premier Rutte, ‘want hij laat vliegvelden en wegen voorgaan, boeren hebben het nakijken’

Nijmegenaar Johan Vollenbroek, de voorzitter van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment die in 2019 de regering via de rechter dwong zich te houden aan de eigen stikstofregels, heeft geen goed woord over voor de uitspraken die Rutte vrijdag deed in een verkiezingsgesprek met Gelderlander. De lijsttrekker van de VVD betoogde dat minder vee niet nodig is om de stikstofdoelen te halen, maar ook dat de doortrekking van de A15 en de opening van vliegveld Lelystad gewoon door moeten gaan.