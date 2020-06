Elektrisch vervoer te huur op de eHUB: duimen dat het publiek hapt

De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens weet het ook niet. De eHUB in Hatert, een verzamelplek van verschillende elektrische voertuigen, is één van de tien eHUBS op diverse locaties in de hele stad. Niet alleen in de buurt van de geheide - groene - gebruikers. Bij de locatiekeuze is onder meer gekeken naar het autobezit: is dat groot en zijn er veel tweede auto's? Dan is dat een pre voor een eHub.