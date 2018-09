Elektrische bolderkar in de ban na dodelijk ongeval in Oss

Zo maakt kinderopvangorganisatie KION, actief in Nijmegen en omgeving, voorlopig geen gebruik van de Stint. ,,We gebruiken er een stuk of acht, alleen bij de buitenschoolse opvang (BSO), maar die blijven voorlopig staan’’, laat woordvoerder Pieternel Suërs van KION weten. ,,Toen we vanochtend over het ongeval hoorden, hebben we meteen besloten om de Stints niet meer te gebruiken. Wij hebben nooit iets gemerkt van technische mankementen maar veiligheid gaat boven alles.’’



KION heeft donderdagmiddag een brief gestuurd aan ouders waarvoor zij de kinderopvang verzorgen. ,,Diverse clustermanagers en medewerkers zijn ook al door ouders aangesproken’’, zegt Suërs.



Humanitas

Humanitas, met 327 locaties de grootste kinderopvang van Nederland, is ook voorzichtig. 'Omdat nog onduidelijk is wat de oorzaak van het ongeluk precies is, hebben wij besloten om vandaag geen Stints in te zetten. Wij doen dit uit voorzorg, tot nader bericht, en volgen het lopende onderzoek op de voet. Onze medewerkers zorgen in overleg met scholen voor goede, alternatieve vervoersoplossingen', schrijft Humanitas op Facebook.



Met meer dan 100 vestigingen ligt het zwaartepunt van Humanitas in de Achterhoek en Liemers waar dagelijks duizenden kinderen voor en na school worden opgevangen. In deze regio zijn er verder opvanglocaties in Millingen aan den Rijn, ook worden kinderen opgevangen in Twente, Brabant, Limburg en het westen van het land.