Elektrische fiets klapt op openslaande autodeur in Van Welderenstraat, fietser raakt gewond

Nu ook an­ti-Depla posters in Breda. Wie heeft het op de burgemees­ter van Breda gemunt?

12:28 Zwart gemaakt worden op het internet? What’s new, het overkomt iedere bestuurder. Maar dat je tegenstander zelfs een reclamevliegtuigje afhuurt en posters in de stad laat ophangen met daarop de tekst ‘Deze burgemeester is niet integer’. Wie heeft het op Paul Depla, de burgemeester van Breda en oud-wethouder van Nijmegen gemunt?