Elektrische schepen kunnen straks accu opladen langs de Waal bij Nijmegen

De binnenvaart vormt een serieuze stikstofbron. Een derde van het Nederlandse binnenvaartverkeer loopt volgens de provincie door Gelderland. Bijvoorbeeld over de Waal en de Rijn. ‘De schepen op de Waal stoten meer stikstof uit dan een gemiddelde provinciale weg.’ De vaartuigen gebruiken nu nog vooral ouderwetse dieselmotoren. Bij het snellaadpunt, dat verrijst op de plek van de voormalige Elektriciteitscentrale Gelderland, kunnen containers worden geladen met zon- en windenergie. Deze accucontainers voorzien een elektrisch aangedreven binnenvaartschip vervolgens weer van stroom. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor andere duurzame transportmiddelen, zoals bussen, en in de bouw of op festivals. Het oplaadpunt is ook nog eens geschikt voor het opvangen van overschotten van duurzame energie op het energienetwerk door die op te vangen in de batterijcontainers.

‘Twee miljard nodig voor alle stikstofproblemen’

Gelderland berekende begin dit jaar al er maar liefst twee miljard euro nodig is om het stikstofprobleem de komende jaren binnen de provinciegrenzen aan te pakken. Alles bij elkaar wordt ruim vier miljoen geïnvesteerd in het laadpunt aan de Waal. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling legt 1,6 miljoen euro in, de provincie lapt vier ton.



Om meer elektrische schepen op de rivieren te krijgen, is het belangrijk dat er een aparte infrastructuur voor wordt aangelegd, zei Ton van Meegen, mede-directeur van het in Huissen gevestigde Port-Liner, eerder al tegen deze website. Hij kondigde met zijn bedrijf de bouw van elektrische binnenvaartschepen in Millingen aan de Rijn aan.



Volgens energiebedrijf ENGIE, dat ook meewerkt aan het project, is het snellaadpunt bij Nijmegen voor zover bekend de eerste van Gelderland. ,,Er is al een aantal schepen in Nederland dat diesel en elektrisch vaart. Dus: diesel als het nodig is en elektrisch als het kan. We proberen nu te sturen op gezamenlijke ontwikkeling.’’