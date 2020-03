Elf aangiften van vernieling auto’s in Nijmegen-Noord

Politie vindt 8,5 kilo wiet in woning en arresteert twee mannen (22)

15:19 NIJMEGEN - Meerdere zakken wiet heeft de politie dinsdag aangetroffen in een woning aan de Lorkenstraat in Nijmegen. In totaal werd 8,5 kilo in beslag genomen. Dat meldt de politie die in de woning een 22-jarige man uit Nijmegen en een leeftijdsgenoot uit Gennep arresteerde.