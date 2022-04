Eline (20) is depressief en heeft anorexia, via crowdfunding haalde ze 19.000 euro op voor een hulphond: ‘Ik kijk er zó naar uit’

OPROEP Oproep | Heb jij ervaringen met zorgbe­drijf Shelter­zorg?

WIJCHEN - De Gelderlander is op zoek naar mensen die ervaringen hebben met Shelterzorg. Dit Wijchense bedrijf verleent geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Ook zijn er time-outplekken en plekken waar 18-plussers kunnen wennen aan zelfstandigheid.

1 april